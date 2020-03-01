Телефонные мошенники за два дня выманиили у брянцев свыше 1,5 млн рублей
14 человек за последние два дня пострадали на Брянщине от действий телефонных мошенников. Об этом сообщило областное УМВД.
Улов аферистов, представляющихся работниками банков и получивших доступ к счетам потерпевших, составил в общей сложности 1 562 200 рублей.
Звонки брянцам шли с городских и мобильных номеров, зарегистрированных в Подмосковье. Были случаи, когда мошенники, втираясь в доверие пострадавшим и представляясь работниками служб безопасности, достигали успеха, используя данные, взятые явно из банковских баз. В результате обманщики получали информацию, позволяющую списать деньги с карты. В том числе сведения, которые третьим лицам, включая сотрудников банка, передавать нельзя, например, CVV-код на обороте карты.
Решается вопрос о возбуждении дел по фактам мошенничества.
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