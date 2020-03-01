В Карачеве машина сбила юную велосипедистку

В Карачеве случилось ДТП с участием 12-летней велосипедистки. Об этом в четверг сообщило УМВД Брянщины.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Халтурина и Первомайской. Иномарка, двигавщаяся по Первомайской в сторону Брянска, сбила подростка, когда та на велосипеде пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Велосипедистка была доставлена в больницу, врачи диагностировали у нее ушиб ноги.