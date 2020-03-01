В Жуковском районе случилось ДТП с погибшим и пострадавшим

ДТП с погибшим и пострадавшим случилось в поселке Дубровка в Жуковском раойне на улице Ленина. Об этом сообщили в областном УМВД.

Пожилой водитель 71 года, выезжая по Юбилейной улице со второстепенной дороги на главную, не пропустил двигавшийся по улице Ленина автомобиль.

При столкновении машин он получил травмы, от которых умер на месте. Водитель второй машины отделался ушибом груди. Госпитализация ему не понадобилась.