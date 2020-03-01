В Жуковском районе случилось ДТП с погибшим и пострадавшим
ДТП с погибшим и пострадавшим случилось в поселке Дубровка в Жуковском раойне на улице Ленина. Об этом сообщили в областном УМВД.
Пожилой водитель 71 года, выезжая по Юбилейной улице со второстепенной дороги на главную, не пропустил двигавшийся по улице Ленина автомобиль.
При столкновении машин он получил травмы, от которых умер на месте. Водитель второй машины отделался ушибом груди. Госпитализация ему не понадобилась.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» принял комплекс решений, направленных на защиту интересов абонентов компании, которые в настоящее время вынужденно находятся дома. Все они нацелены на бесперебойное предоставление услуг компании.
Накануне празднования 75-летия Великой Победы железнодорожники магистрали приведут в порядок более 30 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны Брянской и Калужской областей, расположенных в полосе отвода железной дороги.
Группа компаний «Россети» в большинстве регионов присутствия переводит клиентские сервисы, не требующие работы специалистов на энергообъектах, в онлайн-формат. Связаться с энергетиками можно через Единый портал электросетевых услуг, новое мобильное приложение «Россети – личный кабинет», доступное пользователям устройств на Android и IOs, портал СветлаяСтрана.рф и сайты сетевых компаний. Это ответ на современные тенденции и пожелания клиентов. Данный шаг полностью соответствует положениям реализуемой холдингом концепции «Цифровая трансформация 2030».
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.