Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Жуковском районе случилось ДТП с погибшим и пострадавшим

Опубликовано Сегодня, 14:34

ДТП с погибшим и пострадавшим случилось в поселке Дубровка в Жуковском раойне на улице Ленина. Об этом сообщили в областном УМВД.

Пожилой водитель 71 года, выезжая по Юбилейной улице со второстепенной дороги на главную, не пропустил двигавшийся по улице Ленина автомобиль.

При столкновении машин он получил травмы, от которых умер на месте. Водитель второй машины отделался ушибом груди. Госпитализация ему не понадобилась.

Фото
 1400
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Водитель иномарки Ford Mondeo чуть не пробил голову во время ДТП в Бежицком районе
  • Мотоциклист на «Кавасаки» врезался в «Шкоду» в Клинцах
  • В Почепе иномарка врезалась в грузовик на встречке
  • 60-летний мужчина погиб в ДТП в Брасовском районе
  • Пешеход-нарушитель получил ушиб головы на Сталелитейной
    • Новости регионов
    Жителя Велижа подозревают в самоподрыве
    17:19:59 19-03-2020
    43-летний житель Велижа предстанет перед судом за то, что незаконно хранил взрывное устройство и совершил заведомо ложный донос.
    На Смоленщине снизилось в цене дизельное топливо
    17:03:04 19-03-2020
    На 40 копеек подешевело зимнее дизельное топливо на АЗС «Роснефти» в Смоленской области.
    Ужасная авария под Вязьмой: погиб человек
    15:38:56 19-03-2020
    Один человек разбился 19 марта в ДТП с участием автомобиля MAN и «Газели» на трассе М-1 Вяземского района.
    Смоленский губернатор высказал претензии чиновникам насчет остывших обедов
    15:21:24 19-03-2020
    Неграмотная организация питания школьников и остывшие обеды возмутили смоленского губернатора Алексея Островского во время визита в столовую общеобразовательного учреждения №2 в Демидове.
    Смоленск обеспечит Чехию планерами для самолетов
    13:36:36 19-03-2020
    12 планеров для самолетов СМ-92 Т должен поставить Смоленский авиазавод в Чехию, об этом стало известно 19 марта во время рабочей встречи губернатора Алексея Островского с гендиректором предприятия Сергеем Никольским.
    Смолянина изолировали от общества на 7 лет за убийство
    13:06:03 19-03-2020
    Суд Смоленской области приговорил к семи годам колонии строгого режима 60-летнего жителя села Дугино, который признан виновным в убийстве.
    Лента новостей
    Сегодня, 19:30
    Улица Сакко и Ванцетти останется перекрытой до 31 марта
    Сегодня, 18:35
    Брянский краеведческий музей отменил все мероприятия и приостановил доступ посетителей
    Сегодня, 18:18
    На Литейном мосту начали делать ригели
    Сегодня, 17:42
    Роскомнадзор предупредил брянские СМИ об ответственности за распространение ложной информации
    Сегодня, 17:32
    В Брянске продлевают ограничение движения по улице 22 Съезда КПСС
    Сегодня, 17:22
    Брянский драмтеатр имени Алексея Толстого начал выкладывать на сайт записи своих спектаклей
    Сегодня, 17:14
    Начато банкротство «одного из самых мощных предприятий Брянской области»
    Сегодня, 16:39
    В Фокино и Навле отремонтируют дороги
    Сегодня, 16:10
    В Клинцовском районе построят спортивную площадку
    Сегодня, 15:50
    В Брнске в этом году откроется приют для бездомных собак
    Сегодня, 15:12
    Региональный оператор по работе с отходами подключился к профилактике коронавируса
    Сегодня, 14:55
    В Брянске прошло первенство области по быстрым шахматам
    Сегодня, 14:34
    В Жуковском районе случилось ДТП с погибшим и пострадавшим
    Сегодня, 14:09
    В Карачеве машина сбила юную велосипедистку
    Сегодня, 13:50
    Сотрудники УВМ УМВД встретились с представителями мигрантских сообществ на Брянщине
    Сегодня, 13:36
    Телефонные мошенники за два дня выманиили у брянцев свыше 1,5 млн рублей
    Сегодня, 13:02
    Брянские налоговики переводят налогоплательщиков на дистанционный режим работы
    Сегодня, 13:02
    Сергей Горелов рассказал о путях борьбы с вирусно-нефтяным кризисом
    Сегодня, 12:48
    Мэрия Брянска опубликовала образцы новых транспортных карт
    Сегодня, 12:28
    Областная библиотека имени Тютчева с четверга закрылась
    Сегодня, 11:59
    Региональный Роспотребнадзор разъяснил брянцам, как вернуть деньги за авиабилет по невозвратному тарифу
    Сегодня, 11:34
    Брянское «Динамо» прервало сборы в Турции
    Сегодня, 11:10
    На Ново-Советской подросток попал под машину
    Сегодня, 10:58
    В Брянске маршрутка №99 сбила пенсионерку
    Сегодня, 10:49
    Брянчанку «закидали тапочками» в соцсети за публикацию отпускного фото из Шри-Ланки
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 12:24
    «Россети» уходят в онлайн: потребительские сервисы стали быстрее, удобнее и безопаснее
    Сегодня, 12:14
    Электронные услуги Росреестра становятся популярнее традиционных личных визитов граждан в учреждения.
    Вчера, 16:12
    В Брянской области железнодорожники отремонтируют более 30 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны
    Вчера, 14:13
    С 18 марта по 31 марта 2020 года приостановлена работа Центра электросетевых услуг
    Вчера, 13:09
    Уважаемые друзья, коллеги, партнеры!
    Актуальные темы
    Новости Общество
    В Брянске выбросили на помойку кошку
    Экономика О главном
    В Фокино разорился завод, получивший бюджетную субсидию
    Новости Общество
    В Брянске сняли автохама на парковке
    Общество О главном
    БГУ перевел студентов на дистанционное обучение
    Общество О главном
    На Брянщине запретили лов рыбы
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Добросовестная реклама конкурентов

    Добросовестная реклама конкурентовВ связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами,   заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей  на следующее.

    Ростелеком новости
    Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений

    Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений«Ростелеком» принял комплекс решений, направленных на защиту интересов абонентов компании, которые в настоящее время вынужденно находятся дома. Все они нацелены на бесперебойное предоставление услуг компании.

    РЖД новости
    В Брянской области железнодорожники отремонтируют более 30 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны

    В Брянской области железнодорожники отремонтируют более 30 воинских захоронений времен Великой Отечественной войныНакануне празднования 75-летия Великой Победы железнодорожники магистрали приведут в порядок более 30 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны Брянской и Калужской областей, расположенных в полосе отвода железной дороги.

    МРСК новости
    «Россети» уходят в онлайн: потребительские сервисы стали быстрее, удобнее и безопаснее

    Группа компаний «Россети» в большинстве регионов присутствия переводит клиентские сервисы, не требующие работы специалистов на энергообъектах, в онлайн-формат. Связаться с энергетиками можно через Единый портал электросетевых услуг, новое мобильное приложение «Россети – личный кабинет», доступное пользователям устройств на Android и IOs, портал СветлаяСтрана.рф и сайты сетевых компаний. Это ответ на современные тенденции и пожелания клиентов. Данный шаг полностью соответствует положениям реализуемой холдингом концепции «Цифровая трансформация 2030».

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.