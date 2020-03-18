В Белых Берегах живодер расстрелял из пневматики кошку

В сообществе поселка Белые Берега во ВКонтакте появилось сообщение о случае живодерства в поселке.

«Вчера вечером на ул.Радищева, какой-то нехороший человек стрелял в кошку из пневматического пистолета или ружья. Хочется узнать, что на уме было у этого «человека» когда он стрелял в беззащитное животное или, увы, уже не человек? Что плохого сделала тебе эта кошка? Обидела, укусила или обозвала?!», — пишет автор сообщения.

Возмущение и недоумение мотивацией стредка выразили и большинство комментаторов. Некоторые пишут, что могут понять агрессию по отношению к собакам, которые сами нападают на прохожих, в том числе и детей. Но коты безобидны, а дома их кто-тот любит и ждет.