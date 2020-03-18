Областной суд не смягчил приговор похитителям цемента из Дятьково

Областной суд Брянщины оставил в силе приговор Дятьковского районного суда семерым похитителям цемента. Об этом в пятницу сообщила областная прокуратура.

Суд первой инстанции признал осужденных виновными в групповой краже цемента в АО «Мальцовский портландцемент». Было установлено, что в августе позапрошлого года они ночью проникли в хранилище на территории предприятия и пытались на двух цементовозах вывезти 80 тонн готовой продукции общей стоимостью свыше 350 тысяч рублей.

Суд приговорил их к срокам от одного до четырех с половиной лет и штрафам от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Попытка осужденных смягчить приговор успеха не имела.