Житель Супонево поблагодарил полицейских за оперативность

Житель поселка Супонева прислал в УМВД Брянской области благодарственное письмо. Об этом сообщила пресс-служба управления.

3 марта Юрий Васильев из поселка Супонева увидел повреждения на въездных воротах его домовладения, сделанных из рольставней. А с помощью камеры видеонаблюдения узнал номер зацепившей их машины.

Сотрудники ГИБДД по этой информцации установили виновника, который за несколько дней до этого врезался в ворота, когда двигался задним ходом, и привлекли его к ответственности.

«Прежде всего, хочется отметить неимоверное терпение и спокойствие этих сотрудников, пишет Юрий Васильев: За все долгое время оформления ДТП, они ни разу выразили неудовольствия или неуважения. Хочется поблагодарить полицейских за их доброе отношение за помощь, сочувствие, душевное расположение. Я рад, что среди сотрудников полиции встречается немало достойнейших людей, чье отношение к службе и поступки заслуживают благодарности и уважения», — пишет автор письма.