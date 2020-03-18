В Брянске предстанет перед судом предполагаемый виновник ДТП с тремя погибшими

Прокуратура Брянска передала в Володарский районный суд дело по обвинению 19-летнего юноши в совершении смертельного ДТП, в котором погибли три человека, включая двух детей. Об этом в пятницу сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемый ехал по Речной с сильным превышением скорости, выехав на встречную полосу при обгоне, врезался в малолитражу. Та от удара слетела в кювет, а находившиеся в ней водитель и двое детей погибли.

Обвиняемый ждет суда в СИЗО.