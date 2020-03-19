В Погаре буйный ревнивец получил реальный срок

В Погаре районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в вооруженном нападении и угоне машины. Об этом в пятницу сообщила областная прокуратура.

Было установлено, что обвиняемый в ноябре прошлого года ночью у ресторана «Фаворит» в Погаре ударил ножом в живот мужчину, к которому приревновал свою жену, а потом, скрываясь с места преступления, угнал припаркованный неподалеку легковой автомобиль.

Суд приговорил буйного ревнивца к трем года и трем месяцам общего режима.