Брянская блогерша Тася разбила телевизор в кафе

Брянская блогерша Тася.мини разместила в своем аккаунте в Инстаграме ролик, запечатливший, как она с молотком в руках входит в одно из кафе Брянска и разбивает плазменную панель, а сотрудница кафе орет на нее и требует вызвать охрану.

Сама блогерша поясняет, что выполнила очередной квест в рамках обмена заданиями с подругой. И констатирует, что за такое задание рискует быть прилеченной к уголовной ответственности.

Ранее Тася разместила в своем аккаунте ролик, как днем выгуливает возле Кургана Бессмертия на поводке парня, одетого в БДСМ-костюм.