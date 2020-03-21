Брянская блогерша Тася разбила телевизор в кафе
Брянская блогерша Тася.мини разместила в своем аккаунте в Инстаграме ролик, запечатливший, как она с молотком в руках входит в одно из кафе Брянска и разбивает плазменную панель, а сотрудница кафе орет на нее и требует вызвать охрану.
Сама блогерша поясняет, что выполнила очередной квест в рамках обмена заданиями с подругой. И констатирует, что за такое задание рискует быть прилеченной к уголовной ответственности.
Ранее Тася разместила в своем аккаунте ролик, как днем выгуливает возле Кургана Бессмертия на поводке парня, одетого в БДСМ-костюм.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» представил возможности применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на III Международной научно-практической конференции «Информационные технологии в образовании и аграрном производстве». Мероприятие состоялось 18 марта в Брянском государственном аграрном университете.
Накануне празднования 75-летия Великой Победы железнодорожники магистрали приведут в порядок более 30 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны Брянской и Калужской областей, расположенных в полосе отвода железной дороги.
С 19 марта в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» открылась «горячая линия» для приёма обращений и консультаций сотрудников филиалов по вопросам, связанным с организацией работы в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Такое решение было принято на заседании оперативного Штаба компаний по инициативе генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Абонентами линии станут, в первую очередь, сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», которые уже перешли или планируют перейти на удаленный режим работы.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.