В Фокинском районе неизвестные подожгли траву

В сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте накануне вечером опубликовали фотографии и видеоролик с места пала травы.

«в Фокинском районе Брянска возле реки Снежеть нехорошие люди подпалили траву. Спасибо пожарным, которые ездили и тушили возгорание. Ветер был очень сильный и огонь распространялся очень быстро. Пожалуйста, будьте осторожны и если выезжаете на природу - следите за огнём, который вы разводите!», — пишет автор публикации.

В ролике видно, как к месту возгорания подъезжает пожарная машина, а на снимках — работающих пожарных.

Комментаторы рекомендуют в таких случаях звонить пожарным и высказывают предположение, что поджечь могли от нечего делать находяшиеся на каникулах школьники.