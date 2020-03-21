На Володарке зафиксировали проезд перекрестка на красный свет

В группе «Нарушение ПДД Брянск» во ВКонтакте опубликовали видеоролик, запечатливший проезд перекрестка на красный свет. Нарушение было зафиксировано в Володарском районе Брянска на пересечении улиц Пущкина и Никитина.

«Перекресток Пушкина-Никитина. Дата и время верны. Понос - страшное дело! Вот что у него в голове?», — пишет автор публикации.