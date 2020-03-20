Водителя, проехавшего перекресток на красный свет, уже наказали

Инспекторы ГИБДД наказали водителя, проехавшего на красный свет перекресток улиц Пушкина и Никитина на Володарке. Об этом в понедельник сообщил ОГИБДД по Брянску.

Оказалось, что в течение года этот же водитель уже попадался на аналогичном нарушении правил движения. На злостного любителя езды на красный свет составили протокол. Ему грозит 5000 рублей штрафа или лишение права садиться за руль в течение 4-6 месяцев.

Видеоролик, запечатлевший нарушение, был опубликован в группе «Нарушение ПДД Брянск» во ВКонтакте.