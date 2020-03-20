За выходные в Брянске инспекторы ГИБДД поймали за рулем двух подростков

За выходные инспекторы ГИБДД обнаружили за рулем двух машин подростков. Об этом сообщил в понедельник ОГИБДД по Брянску.

В 23:15 субботы у дома 107а по Московскому проспекту инспекторы остановили машину, за рулем которой сидел подросток 16 лет. За ним насчиталось целых четыре нарушения правил. По каждому факту полицейские составили протокол.

Второй несовершеннолетний водитель 15 лет попался у дома 48 по Волочаевской улице в ночь на воскресенье.

Обоих подростков доставили для разбирательства в отдел полиции.

Особое внимание в ГИБДД обращают на то, что оба попались в то время, когда несовершеннолетним положено находиться дома. Теперь родителям обоих придется заплатить штрафы за то, что плохо следят за собственными детьми.