Приезжего со Смоленщины полиция подозревает в краже крупной суммы из автомобиля

Брянец 21 года, работающий водителем-экспедитором, покинув очередную торговую точку на маршруте, заметил, что из бардачка автомобиля пропали 150 тысяч рублей — собранная им выручка. О пропаже он заявил в полицию.

По подозрению в причастности к краже стражи порядка задержали жителя Смоленской области, который приехал в Брянск к знакомым, ранее не судимого.

По версии следствия, подозреваемый признался, что, проходя мимо автомобиля потерпевшего, случайно заметил, как тот кладет в бардачок толстую пачку денег, и не устоял перед соблазном. Но вместо легкого обогащения ему грозит до пяти лет колонии. Украденные деньги он пообещал полностью возместить.