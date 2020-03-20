За прошлую неделю брянцы лишились почти 2,85 млн рублей из-за телефонных мошенников
На прошлой неделе заявления о телефонном мошенничестве в полицию подали 35 жителей Брянщины. Общий улов аферистов составил более 2,841 млн рублей. Об этом сообщило в понедельник областное УМВД.
Традиционно львиная доля криминальных доходов досталась обманщикам, называющих себя сотрудниками банком и, запугав или соблазнив кредитом, компенсацией или бонусом жертв, получали доступ к их счетам и списывали оттуда все, что могли — в общей сложности более 2,7 млн рублей.
У жителя Володарского района Брянска 58 лет, разместившего резюме на сайте по поиску работы, списал 27,9 тысячи рублей с карты аферист, представившийся потенциальным работодателем.
У другой жительницы Володарки выманил 9,7 тысячи рублей взломщик аккаунтов в социальных сетях, написавший ей с просьбой одолжить денег со взломанного аккаунта ее знакомого. Со счета 63-летней жительницы региона 11,4 тыс. рублей под предлогом участия в беспроигрышной лотерее.
А у жительницы Бежицы 45 лет, торговавшей подгузниками, обманщик выманил 18,9 тысячи рублей под видом покупателя крупной партии ее товара.
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