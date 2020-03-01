В Белых Берегах подростки распылили перцовый баллончик внутри ЦУМа

Жительница Белых Берегов утром вторника рассказала в группе поселка во ВКонтакте об инциденте, который произошел накануне вечером в ЦУМе.

«Товарищи! Сил больше нет!!! Вчера, примерно в 18.30, всем известная троица, в окружении малолетних подражателей, ничего умнее не придумала, как распылить перцовый балончик в ЦУМе. Маленькие дети, пожилые люди, все посетители магазина стали задыхаться. Что делать то?», — пишет она.

Комментаторы предлагают закрыть самих хулигвнов в комнате и пустить туда газ и советуют жаловаться в полицию, чтобы та организовала патрулирование.