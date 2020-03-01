В Выгоничах полиция раскрыла разбойное нападение на продавщицу

Незадолго до закрытия магазина в Выгоничах туда вошел посетитель, который достал горлышко разбитой бутылки и, угрожая им продавщице, потребовал наличность из кассы.

Женщина стала объяснять, что дневную выручку уже сдала. Не дослушав ее, грабитель схватил с прилавка ее личный мобильный телефон и убежал.

Прибывший на вызов наряд нагел предполагаемого грабителя на окраине поселка. Тот пытался убежать через луг, но полицейские его догнали и задержали. Мобильный телефон потерпевшей, по версии следствия, находился при нем.

Ранее он уже не раз был судим.

Ему грозит до 10 лет колонии, суда он будет ждать в СИЗО.