На Спартаковской микроавтобус совершил обгон на «зебре»

В сообществе «Нарушение ПДД Брянск» была опубликована запись видеорегистратора, запечатлившая обгон на пешеходном переходе.

Автомобиль, из салона которого велась запись, перед самой зеброй обгоняет по встречке с выездом по ней на переход белый микроавтобус.

Автор публикации пишет, что инцидент имел место в районе школы №6, ул. Спартаковская, 44.

Ранее мы сообщали, что инспекторы ГИБДД составили протокол на водителя, проехавшего на красный свет перекресток улиц Пушкина и Никитина. Запись, зафиксировавшая это нарушение, также была опубликована в этом сообществе.