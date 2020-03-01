Брянские таможенники наказали больше ста забывчивых предпринимателей
Брянские таможенники оштрафовали больше сотни предпринимателей региона за несвоевременную подачу отчетности. Об этом во вторник сообщило Центральное таможенное управление.
Провинность бизнесменов состояла в том, что они подали с опозданием или не подали вовсе статистическую форму учета, которую обязаны подавать все ИП и юридические лица, которые торгуют с государствами — членами ЕАЭС.
За это нарушение полагается штраф от 10 тыс. до 15 тыс. рублей для сотрудника компании и от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для юридического лица. При повторном нарушении штрафы для сотрудников удваиваются, а для компаний увеличиваются до 50 тыс. — 100 тыс. рублей.
«Направление в таможню такой отчетности является обязательным, но не все брянские фирмы помнят об административной ответственности за непредставление или нарушение сроков подачи в таможню статформ, как итог — с начала года возбуждено 115 дел об административных правонарушениях, Мы работаем совместно с налоговыми органами, поэтому утаить факт торговли с государствами входящими в Евразийский экономический союз не возможно», — говрит зам начальника Брянской таможни Максим Жигалкин.
Всего с начала года брянские таможенники получили 4,5 тысячи статформ, 72% было подано в электронном виде. В основном предприниматели Брянщины торгуют с Республикой Беларусь, с которой граничит регион.
Подать статформу можно через сервис «Личный кабинет участника ВЭД» на сайте ФТС России (www.customs.ru), используя электронную подпись (ЭП), если есть электронная подпись, или передать на бумажном носителе.
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