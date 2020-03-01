В Фокинском районе полицейские взяли с поличным автомобильного вора

В Фокинском районе Брянска полиция предотвратила кражу автомобильного аккумулятора. Об этом в понедельник сообщило региональное УМВД.

Пожилой владелец Жигулей позвонил в полицию и сказал, что в его гараж проник вор и, судя по звукам, пытается разобрать автомобиль.

Прибывший на место наряд, по версии следствия, застал на месте происшествия ранее судимого брянца 26 лет. Сломав дверной замок и повредив стекло, он пытался снять с машины аккумулятор.

Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.