У брянца после посиделок в кафе украли карту

Полиция Брянска раскрыла кражу банковской карты и денег с нее у посетителя одного из городских кафе. Об этом во вторник сообщило областное УМВД.

Житель Советского района заявли в полицию, что после проведенного в кафе вечера у него пропала банковская карта, а с нее неизвестный злоумышленник снял 22 тысячи рублей.

В причастности к преступлению полиция подозревае ранее судимого брянца 20 лет, который работал в этом кафе охранником. По версии следствия, подозреваемый признался, что потерпевший, будучи настолько пьян, что не в состоянии оплатить счет, передал ему карту и назвал пин-код. Затем охранник не вернул гостю карту и снял с нее наличные. Ему грозит до шести лет колонии.