В Сураже поплатился за медлительность руководитель организации

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Водитель и пассажир иномарки Renaut Sandero получили телесные повреждения 23 марта во время ДТП с участием «Лады» на трассе «Москва-Минск» в Ярцево.

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Прокурорская проверка показала, что в декабре позапрошлого года на предприятие приняли на работу бывшего сотрудника областного УФСИН.

В Суражском районе прокуратура оштрафовала на 20 тысяч рублей руководителя местного АО «Пролетарий». Об этом накануне сообщило надзорное ведомство Брянской области.

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