В Троебортном у молдавского дальнобойщика изъяли табак для кальяна
В пункте пропуска Троебортное брянские таможенники при досмотре грузовика нашли табак для кальяна.
Гражданин Молдавии, находившийся за рулем фуры, пытался вывезти на территорию Украины 140 пачек кальянного табака разных видов общим весом 8,5 кг.
Поскольку документов на этот груз у водителя не оказалось, табак был изъят, а незадачливому контрабандисту придется заплатить штраф.
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