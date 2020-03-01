В Троебортном у молдавского дальнобойщика изъяли табак для кальяна

Владелица ателье в Вязьме Олеся Иноземцева сдвинула на два дня заказы и пошила для смолян бесплатные многоразовые защитные маски.

Смоленские судебные приставы составили в отношении местного жителя, задолжавшего родной восьмилетней дочери алименты, протокол об административной нарушении, сообщает пресс-служба ведомства.

Водитель и пассажир иномарки Renaut Sandero получили телесные повреждения 23 марта во время ДТП с участием «Лады» на трассе «Москва-Минск» в Ярцево.

Смоленская полиция завела уголовное дело на ранее судимого жителя Краснодарского края, который подозревается в мошенничестве.

Смоленские следователи завели уголовное дело в связи с умышленным убийством мужчины в одном из домов на Витебском шоссе.

Смолянина из Ленинского района, накопившего долгов на 454 тыс рублей, чуть лишили дорогой иномарки Toyota Land Cruiser.

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