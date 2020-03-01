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В Клинцах украинец получил реальный срок за попытку купить права

Опубликовано Сегодня, 16:16

Полтора года в колонии по приговору Клинцовского райсуда придется провести гражданину Украины за поптыку купить российское водительское удостверение. Об этом сообщила областная прокуратура.

Суд установил, что обвиняемый, желая обменять украинские права на российские пытался дать взятку должностному лицу МРЭО ГИБДД, чтобы избежать обязательных в таких случаях экзаменов на здание ПДД и по вождению.

Действующее законодательство РФ допускает использование иностранных водительских удостоверений на территории страны. Но если иностранец хочет работать в России водителем, российские права становятся обязательным условием для трудоустройства.

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