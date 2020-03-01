Полиция Брянска раскрыла кражу четырех крышек люков на Володарке
Жители Володарского района сообщили в полицию о пропаже крышек от четырех канализационных люков. Полицейские раскрыли их кражу. Об этом сообщило накануне областное УМВД.
По версии следствия, люки общей стоимостью 14 тысяч рублей украли два ранее судимых жителя района 55 и 60 лет. Украденное подозреваемые, по их признанию, сдали в утиль. Теперь им грозит до двух лет тюрьмы.
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