В Бежице полиция раскрыла вооруженный разбой

В Брянске полиция задержала подозреваемого в разбойном вооруженном нападении на 65-летнюю жительницу Бежицкого района. Об этом в среду сообщило УМВД по Брянской области.

По версии следствия, подозреваемый, ранее судимый брянец 23 лет, живущий недалеко от потерпевшей, ночью, пьяный и облаченный в маску, забрался в ее частный дом. Пытавшуюся остановить его собаку он ранил ножом, а затем нанес несколько ран пытавшейся воспрепятствовать ему хозяйке дома, которая проснулась от лая животного.

Из дома потерпевшей злоумыщленник забрал 50 тысяч рублей. Часть денег он потратил, а остальные закопал у себя на участке.

Ему грозит до 12 лет колонии и крупный штраф.