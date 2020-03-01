На Карачевской трассе случилось ДТП с пострадавшим

В районе 4:30 утра четверга на Карачевской трассе столкнулись грузовой и легковой автомобили. По предварительной информации, есть пострадавший, которого пришлось деблокировать из салона легковой машины.

На кадрах, снятых на месте ДТП, видно, что легковой автомобиль очень сильно смят.

Видео с места аварии утром четверга было опубликовано в сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте.