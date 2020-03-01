На мусоросортировочном комплексе в Большом Полпино нашли юбилейные медали ветерана

Сотрудники мусоросортировочного комплекса АО «Чистая планета» в поселке Большое Полпино нашли на сортировочной ленте юбилейные медали ветерана Великой Отечественной войны и документы на них.

Судя по документам, памятные награды принадлежат Зинаиде Павловне Артамоновой из Жирятинского района Брянщины.Возможно, кто-то выбросил их случайно вместе с мусором.

«Мы просим откликнуться родственников или знакомых Зинаиды Павловны, позвонив в офис регионального оператора по телефонам: (4832) 325-300 или (4832) 606-444. Для нас очень важно вернуть ветерану утерянные памятные награды. Просим всех неравнодушных жителей нашей области помочь нам сделать это!», — говорит генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Ранее мы рассказали, как житель Брянска нашел на мусоросортировном комплексе кольцо, которое купил своей девушке, чтобы сделать ей предложение. После вечеринки друзья случайно выбросили его в сетчатый контейнер для бумаги вместе с коробками от пиццы. Парню разрешили поискать кольцо, и оно благополучно нашлось, а девушка согласилась выйти за него замуж.