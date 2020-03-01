На мусоросортировочном комплексе в Большом Полпино нашли юбилейные медали ветерана
Сотрудники мусоросортировочного комплекса АО «Чистая планета» в поселке Большое Полпино нашли на сортировочной ленте юбилейные медали ветерана Великой Отечественной войны и документы на них.
Судя по документам, памятные награды принадлежат Зинаиде Павловне Артамоновой из Жирятинского района Брянщины.Возможно, кто-то выбросил их случайно вместе с мусором.
«Мы просим откликнуться родственников или знакомых Зинаиды Павловны, позвонив в офис регионального оператора по телефонам: (4832) 325-300 или (4832) 606-444. Для нас очень важно вернуть ветерану утерянные памятные награды. Просим всех неравнодушных жителей нашей области помочь нам сделать это!», — говорит генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.
Ранее мы рассказали, как житель Брянска нашел на мусоросортировном комплексе кольцо, которое купил своей девушке, чтобы сделать ей предложение. После вечеринки друзья случайно выбросили его в сетчатый контейнер для бумаги вместе с коробками от пиццы. Парню разрешили поискать кольцо, и оно благополучно нашлось, а девушка согласилась выйти за него замуж.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» сделал шаг, направленный на защиту интересов компаний малого и среднего бизнеса в дни распространения коронавируса.
В Брянском регионе Московской железной дороги ведется комплексная работа, направленная на повышение уровня безопасности пассажиров и пешеходов.
Для предотвращения и снижения несчастных случаев разработан проект установки ограждения вдоль железнодорожного полотна на станции Орджоникидзеград, препятствующего выходу на путь в опасных местах, ведутся подготовительные работы по монтажу ограждения.
Сегодня, на заседании оперативного Штаба, генеральный директор Россети Центр и Россети Центр и Приволжье Игорь Маковский поручил организовать прямой диалог с ключевыми производителями электротехнического оборудования в формате видеоконференции.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.