В Брянске полиция раскрыла кражу кошелька у пенсионерки
Пенсионер из Советского района Брянска сообщил в полицию, что у его жены пропал кошелек, который она ненадолго оставила в подъезде. Полицейские раскрыли кражу. Об этом накануне сообщило областное УМВД.
По версии следствия, кошелек, в котором были 25 тысяч рублей наличными, три банковские карты и несколько иностранных монет, присвоил сосед потерпевшей. Часть наличности он успел истратить, остальное полицейские у него изъяли. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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