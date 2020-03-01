В Брянске полиция раскрыла кражу кошелька у пенсионерки

Пенсионер из Советского района Брянска сообщил в полицию, что у его жены пропал кошелек, который она ненадолго оставила в подъезде. Полицейские раскрыли кражу. Об этом накануне сообщило областное УМВД.

По версии следствия, кошелек, в котором были 25 тысяч рублей наличными, три банковские карты и несколько иностранных монет, присвоил сосед потерпевшей. Часть наличности он успел истратить, остальное полицейские у него изъяли. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.