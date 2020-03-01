Оперативники брянского УФСИН нашли осужденную, которая была в бегах 17 лет

Во время совместной операции оперативникоа УФСИН и УМВД по Брянской области с привлечением коллег из Подмосковья была задержана осужденная, которая числилась в розыске 17 лет — с 2003 года. Об этом в пятницу сообщило региональное УФСИН.

Просачиваться через сито поисков беглянке все эти годы удавалось, потому что она несколько раз выходила замуж и при каждом новом браке брала фамилию мужа. Однако после задержания ее удалось идентифицировать по первичным данным. Осуждена она была к двум годам лишения свободы.

Общим итогом операции стало задержание 24 осужденных, которые после суда не явились в колонию-поселение или не отмечались в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства. В операции было задействовано 76 человек, проверено 279 адресов, где могли скрываться разыскиваемые.