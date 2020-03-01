В Гордеевском районе две женщины вынесли весь металл со склада

В Гордеевском районе полиция подозревает двух женщин 30 лет и 51 года в ограблении склада местного предпринимателя. Об этом в пятницу сообщило региональное УМВД.

В полицию обратился собственник ограбленного склада в Заводе-Корецком, который сообщил, что неизвестные, отжав несколько досок, проникли в помещение и вынесли оттуда все детали, которые содержали металл, общей стоимостью 25 тысяч рублей: электропроводку, автозапчасти и другие.

По версии следствия, это сделали две местных жительницы, которые признались в содеянном и возместили ущерб. Им грозит до пяти лет колонии.