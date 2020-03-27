Житель Климовского района получил условный срок за заведомо ложный донос

В Климовском районе осудили к условному сроку местного жителя, признанного виновным в заведомо ложном доносе о преступлении. Об этом в понедельник сообщила областная прокуратура.

Суд установил, что в феврале позапрошлого года осужденный написал заявление в полицию на знакомого, где указал, что тот причинил вред здоровью, попав ему в голову снежком. Он также дважды образался в районную больницу с жалобами на головную боль, чтобы обспечить доказательства.

Однако проверка показала, что никакой снежок ему в голову не попадал.

Суд приговорил его к двум годам условно с испытательным сроком 1,5 года.