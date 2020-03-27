В Навле предпринимателей накажут за несоблюдение ТК

Целый букет нарущений выявили прокурорские проверки у трех индивидуальных предпринимателей в Навлинском районе. Об этом сообщила областная прокуратура.

Установлено, что зарплата работникам выплачивалась не два, а один раз в месяц по разным датам, без четко установленного дня, трудовые договоры а с ними не были заключены.

Вызвала вопросы и организация охраны труда на производстве. Не было налажено эффективное удаление опилок от деревообрабатывающих станков и документов на сами станки, не велись журналы регистрации несчастных случаев на производстве, не было устройств, исключающих развал бревен при складировании, стены и перекрытия не протирали от пыли и другме.

Общая сумма наложенных на собственников штрафов составила 27 тысяч рублей.