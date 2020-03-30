Полиция ищет очевидцев ДТП с пострадавшим в Добруни

Полиция разыскивает очевидцев ДТП с постралавшим, случившегося 27 февраля около 18:55 в деревне Добрунь Брянского района. Об этом во вторник сообщили в областном УМВД.

По предварительной информации, у дома 9а по улице Шоссейной ВАЗ-211540 сбил мужчину 35 лет.

Пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Всех, кто что-либо знает о случившемся, полиция просит обратиться по адресу: Брянск, Московский проспект, 61, кабинет 6, или позвонить по телефонам: 67-03-91, 67-03-61, 63-11-30.