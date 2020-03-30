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В Жуковском районе мотоцикл столкнулся с мопедом

Опубликовано Вчера, 17:40

На в селе Овсуг Жуковского района при столкновении мотоцикла с мопедом пострадали четыре человека — водители и пассажиры обоих транспортных средств. Об этом во вторник сообщило областное УМВД.

Мотоциклом с пассажиркой управлял подросток 15 лет, не имевший водительского удостоверения. Двигаясь по улице Тютчева с сторону Слободской, он, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в мопед, которым управлял юноша 18 лет. На мопеде также был пассажир.

В результате аварии водители и пассажиры обоих транспортных средств попали в больницу с травмами разной степени тяжести. Одну из пострадавших затем отпустили домой, назначив лечение.

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