На проспекте Станке Димитрова ночью случилось жуткое ДТП

В группе «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонакте опубликовали фотографии с места ДТП, которое случилось в Брянске в ночь на среду.

На пересечении проспекта Станке Димитрова с улицей Фокина столкнулись два легковых автомобиля. Обе машины, судя по снимкам, получили основательные повреждения. Официальной информации о подробностях, причинах и возможных пострадавших пока нет.

«Вот так люди сидят на самоизоляции», — пишет автор публикации.

Один из комментаторов отмечает, что это не самоизоляция, а самоликвидация, другой предполагает, что ей предшествовала внутренняя дезинфекция.