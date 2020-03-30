За сутки на дорогах Брянска случилось пять аварий

За минувшие сутки в Брянске. по данным городского отдела ГИБДД, случилось пять аварий, в которых были серьезно повреждены участвовавшие в них автомобили. Жертв и пострадавших нет.

Инспекторы ГИБДД за вторник пресекли на дорогах областного центра 115 нарушений ПДД.

В частгости, трое водителей попались пьяными за рулем, еще один отказался от медосвидетельствования. Два водителя не пропустили пешеходов, 12 проехали на красный свет, двое попались при выезде на встречку, семеро с нарушениями пересекали железную дорогу, двое ехали непристегнутыми, а двое переборщили с тонировкой стекол. В числе нарушителей оказались водители трех маршруток и трех легковых такси. Быши уличены в неправильно переходе проезжей части 43 пешехода.