В Брянске оцепили территорию у автовокзала из-за бесхозного пакета

В Советском районе Брянска в среду, 1 апреля, оцепили прилегающую к автовокзалу территорию. Очевидцы заметили на месте инцидента сотрудников МЧС, полицейских, врачей и кинолога с собакой.

По имеющейся информации, причиной переполоха стал обнаруженный в этом месте бесхозный пакет.

Однако ничего опасного саперы в нем не нашли.