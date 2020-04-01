В Брянске оцепили территорию у автовокзала из-за бесхозного пакета
В Советском районе Брянска в среду, 1 апреля, оцепили прилегающую к автовокзалу территорию. Очевидцы заметили на месте инцидента сотрудников МЧС, полицейских, врачей и кинолога с собакой.
По имеющейся информации, причиной переполоха стал обнаруженный в этом месте бесхозный пакет.
Однако ничего опасного саперы в нем не нашли.
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