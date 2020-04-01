Компания с Брянщины подозревается в выводе денег за рубеж
В отношении зарегистрированной на Брянщине компании возбуждено уголовное дело о нарушени валютного законодательства. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.
По версии следствия, компания перевела на счет иностранного контрагента сумму, эквавалентную 45 млн рублей в качестве предоплаты за поставки товара. Однако впоследствии проверка, которую провели Брянская транспортная прокуратура и Брянская таможня, показали, что товары ей так и не были поставлены, а деньги не возвращены.
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