Компания с Брянщины подозревается в выводе денег за рубеж

В отношении зарегистрированной на Брянщине компании возбуждено уголовное дело о нарушени валютного законодательства. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.

По версии следствия, компания перевела на счет иностранного контрагента сумму, эквавалентную 45 млн рублей в качестве предоплаты за поставки товара. Однако впоследствии проверка, которую провели Брянская транспортная прокуратура и Брянская таможня, показали, что товары ей так и не были поставлены, а деньги не возвращены.