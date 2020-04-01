На Брянщине уличили в нарушениях 305 водителей автобусов

Смоленский следком возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на убийство.

302 новых случая коронавируса зарегистрировали в 35 областях РФ в течение суток, Смоленщины, к счастью, среди этого числа не оказалось.

Очень часто ремонт улицы не затрагивает дорог между кварталами и домами. Это проблему будут решать.

В регионе принимают необходимые меры по защите от коронавируса. Система здравоохранения Смоленской области наращивает коечный фонд, органы власти временно ограничили личный приём граждан, разрабатываются меры поддержки бизнеса на период режима повышенной готовности.

Бывшим малолетним узникам помогли с ремонтом приемной. Полтора месяца назад в здании на Академика Петрова случился пожар. Огонь в бытовке полыхал до второго этажа, пострадали несколько помещений, в том числе и офис общественной организации бывших малолетних узников.

Было выявлено 305 нарушителей. На всех них полицейские составили протоколы.

За три дня сплошным проверкам подверглись более 1100 автобусов, из них порядка 400 — междугороднего сообщения.

Областное управление ГИБДД подвело итоги операции «Автобус», которая проходила на Брянщине с 25 по 27 марта.

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.

«Ростелеком» в Брянской области призывает остаться дома До 5 апреля 2020 года центры продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома» перешли на особый режим работы. Личное обслуживание приостановлено. Физические лица могут обратиться на горячую линию по телефону 8-800-450-0-150. Номер для юридических лиц: 8-800-200-3000. Всеми сервисами компании можно пользоваться и управлять удаленно через Личный кабинет.

На Московской железной дороге до 90% работы с грузоотправителями осуществляется дистанционно В рамках реализации проекта «Цифровая железная дорога» на Московской железной дороге постоянно увеличивается число дистанционно оформленных грузовых перевозочных документов. На сегодня порядка 90% такой работы производится в удаленном режиме, что особенно важно в сложившейся эпидемиологической обстановке, когда клиенты не контактируют с другими грузоотправителями и железнодорожниками.

Работа по подхвату бесхозяйных сетей дает свои положительные результаты Во время самоизоляции, направленной на нераспространение коронавирусной инфекции, на 10-20% выросло потребление электроэнергии в близлежащих к городам России поселках, где в основном и сконцентрирована проблема бесхозяйных сетей в виду исторически сложившихся обстоятельств.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

