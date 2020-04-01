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Бывшему кладовщику «Мираторга» суд вынес приговор за хищения со склада

Опубликовано Вчера, 15:41

Сухиничский районный суд соседней Калужской области вынес приговор бывшему кладовщику-весовщику Брянской мясной компании, которая входит в холдин «Мираторг». Об этом в среду сообщили в дирекции холдинга.

Осужденный работал в компании с 2017 года, а в июне 2019 начал выносить имущество со вверенного ему склада. И за неделю перенес себе домой столько вещей, что их хватило бы на ассортимент небольшого магазина — от кордового пластыря до перчаток сварщика.

Однако факт хищения вскрыла служба безопасности предприятия и заявила о нем в полицию.

Суд приговорил бывшего кладовщика к двум месяцам исправительных работ с удержанием части заработка в доход государства. Теперь его биография испорчена судимостью.

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