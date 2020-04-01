Жительница Красногорского района предстанет перед судом за мошенничество с выплатами

Жительница Красногороского района подозревается в мошенничестве с чернобыльским жилищным сертификатом. Об этом сообщила в среду прокуратура Брянской области.

По версии следствия, подазая документы на жилищный сертификат, подозреваемая скрыла, что ранее продала жилье, которое было у нее в собственности.

В результате она получила сертификат на сумму более 1 млн рублей и обналичила эти деньги.