В Брянске будут судить закладчика из Фокино

В Брянске городская прокуратура передала в суд дело по обвинению в распространении наркотиков с использованием интернете жительница города Фокино Дятьковского района 55 лет. Об этом накануне сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый через интернет вышел на связь с поставщиками героина, приобрел у них зелье и сделал в Брянске пять закладок общим весом 12 граммов, что по закону считается крупным размером.

Рассматривать дело будет Бежицкий районный суд.