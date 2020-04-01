В Брянске заключили под стражу бывшего начальника таможни

В Брянске была заключена под стражу бывшая руководитель таможенного поста Александровский. Уголовное дело в отношении нее ведет Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СУ СК РФ.

По версии следствия, с сентября прошлого по январь нынешнего года обвиняемая ежемесячно получала мзду от бизнесмена за беспрепятственный пропуск через таможню его товаров. В общей сложности она получила свыше 170 тысяч рублей.