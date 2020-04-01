Бывшего водителя погрузчика «Мираторга» осудили за кражу сварочного аппарата

В Сухиничском районе соседней Калужской области суд вынес приговор бывшему водителю погрузчика «Брянской мясной компании», входящей в холдинг «Мираторг». Суд признал 68-летнего мужчину виновным в краже сварочного аппарата со склада компании.

Суд установил, что в конце октября прошлого года осужденный, находясь на работе на базе компании в селе Шлиппово, увидел возле склада оставленный без присмотра сварочный аппарат стоимостью 7,5 тыс. рублей и унес его домой.

Однако ни воспользоваться им для личных нужд, ни продать, он не успел. На него оперативно вышла служба безопасности работодателя и передала сведения в полицию.

Суд приговорил его к четыерм месяцам исправительных работ с удержанием части заработка в доход государства.