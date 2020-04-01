В Брянске полицейские закрыли четыре подпольных игорных салона
Сотрудники регионального УБЭПиПК вместе с оперативниками УФСБ пресекли деятельность четырех игорных заведений в Брянске. Об этом в пятницу сообщило областное УМВД.
По версии следствия, основателями сети игровых салонов выступали уроженец Рязанской области и жительница Брянска. Они и пять их предполагаемых активных соучастников задержаны.
В заведениях полицейские изъяли 35 подключенных к интернету компьютеров, документы и выручку. А при обысках нашли 13 мобильных телефонов со сведениями об участниках подпольного бизнеса, схемах их взаимодействия и ежедневной выручке.
Возбуждено уголовное дело по факту организации подпольного игорного бизнеса. Фигурантам грозит штарф до 1,5 млн рублей или до шести лет колонии.
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