Прокуратура обязала мэра Брянска отловить бездомных собак

Прокуратура Брянска направила мэру города Александру Макарову предписание, обязывающее его активизировать работу по отлову бездомных собак. Об этом в пятницу сообщила областная прокуратура.

Поводом для вмешательства прокуратуры стали многочисленные жалобы брянцев в соцсетях и публикации в СМИ о нападениях собак на людей.

И хотя проверка показала, что у мэрии есть договоры на отлов и стерилизацию и послеоперационное содержание животных, принимаемые меры в надзорном ведомстве в контексте обилия жалоб сочли недостаточными.