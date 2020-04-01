В Карачевском районе случилось ДТП с пострадавшим
На трассе Орел — Брянск — Смоленск — белорусская граница в Карачевском районе случилось ДТП с пострадавшим. Об этом в пятницу сообщило областное УМВД.
Водитель автомобиля ВАЗ-211240, ехавший от Карачева в направлении Орла, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
В больнице у него диагностировали ушибленную рану лба и компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника. Однако от госпитализации он отказался.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» начал переводить офисных сотрудников на удаленный режим работы в связи с распространением коронавируса 16 марта. В настоящее время более 40 тысяч работников обеспечены дистанционным доступом к рабочим местам, корпоративной почте, необходимым ИТ-системам и решениям для проведения аудио- и видеоконференций.
В связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия, резким снижением числа пассажиров, с 1 апреля временно отменено курсирование поезда №107/108 Москва-Брянск.
Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в режиме видеоконференции провел производственное совещание c руководителями организаций – производителей электротехнического оборудования и материалов, необходимых для обеспечения производственной деятельности электросетевого комплекса. На мероприятии обсудили вопросы стабильного производства и бесперебойных поставок необходимой энергетикам продукции в условиях сложной эпидемиологической обстановки.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.