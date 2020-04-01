На трассе Орел — Брянск — Смоленск — белорусская граница в Карачевском районе случилось ДТП с пострадавшим. Об этом в пятницу сообщило областное УМВД.

Водитель автомобиля ВАЗ-211240, ехавший от Карачева в направлении Орла, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

В больнице у него диагностировали ушибленную рану лба и компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника. Однако от госпитализации он отказался.