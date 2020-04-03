Жителя Новозыбкова будут судить за попытку дать взятку инспектору ГИБДД

Житель Новозыбкова предстанет перед судом за попытку дать взятку инспектору ГИБДД. Об этом в понедельник сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, 21 января он попался инспектору ГИБДД пьяным за рулем. А после составления протокола приехал на такси в отдел ГИБДД и передал врио его начальника 40 тысяч рублей, положив купюры между листами протокола.

Однако полицейский денег не взял, и обвиняемый стал фигурантом уголовного дела.