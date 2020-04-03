В окрестностях Брянска подожгли поле

В группе «Типичный Брянск» во ВКонтакте в понедельник опубликовали горящей травы. По имеющейся информации, снимок был сделан в окрестностях поселка Путевка в Брянском районе.

«Кто то подпалил траву!? Горела так что пришлось вызывать пожарных. Люди хватит уже эти заниматься! Вы не думаете что пожар может перекинуться на жилой дом!? Вы убиваете насекомых, животных. Вы не уважаете чужой труд!!!!!», — пишет автор публикации.